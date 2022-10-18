مطور لقاح كورونا: مصل مضاد للسرطان قريبا.. فيديو

ذكرت قناة «العربية»، أن العالمان مطوراً لقاح فايزر ضد فيروس كورونا - يزفان خبراً ساراً لمرضى السرطان.

وأوضح التقرير، أن الطبيبان أوغور شاهين وأوزليم توريتشى، صرحا للصحف البريطانية بأن نجاح لقاح كورونا عزز عملهما لتطوير لقاح للسرطان ويتوقعان توفير اللقاح بحلول عام 2030.

قالت الدكتورة أوزليم توريتشى: تعلمنا كيفية تصنيع اللقاحات بشكل أفضل وأسرع، تعلمنا أيضا كيف يتفاعل جهاز المناعة، وسيؤدى هذا بالتأكيد إلى تسريع لقاحنا ضد السرطان.

وأضافت قناة "العربية"، أن مرضى السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم، حيث أزهق أرواح 10 ملايين شخص تقريباً عام 2020، مشيراً إلى وجود لقاح منتظر خلال سنوات قليلة وأنه يعد بارقة أمل لملايين المصابين بالمرض الخبيث حول العالم.