بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة إنبي في إطار مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

‏ويحل نادي بيراميدز، ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء غد، الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

‏وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي :

‏حراسة المرمى : شريف اكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

‏خط الدفاع : علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي