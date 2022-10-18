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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة إنبي في إطار مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

‏ويحل نادي بيراميدز، ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء غد، الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

‏وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي :

‏حراسة المرمى : شريف اكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

‏خط الدفاع : علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

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