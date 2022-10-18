عن جدارة.. توني كروس يحتفل بفوز بنزيما بالكرة الذهبية

هنا الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، زميله كريم بنزيما، لاعب النادى الملكي، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.



وكتب كروس عبر حسابه علي انستجرام "ليس سيئًا أن يكون لديك أفضل لاعب وأفضل حارس في العالم في فريقك ... تهانينا عن جدارة! تهانينا أيضًا لـrealmadrid ليكون ثالث أفضل فريق في 2021 / 2022".



ويعتبر هذا التتويج هو الأول في التاريخ بالنسبة لبنزيما، ليخلف بذلك النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بالجائزة العام الماضي.



وجاء تتويج بنزيما نظرًا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة فريقه، حيث توج ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، إضافة إلى تحقيقه لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، حيث كان اللاعب الأبرز في صفوف الفريق البطل.