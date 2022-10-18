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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع اشتعال الأوضاع.. قوات إيرانية تصل إلى روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران أرسلت أفرادا من الحرس الثوري الإيراني إلى  روسيا لتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات المسيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن إيران أرسلت مجموعة من الحرس الثوري الإيراني للمساعدة حل مشاكل المسيّرات وتدريب الجنود على استخدامها.

ودعت أوكرانيا خبراء من الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لقرار لمجلس الأمن، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء.

وأطلقت روسيا عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية على أوكرانيا أمس الاثنين، وأصابت البنية التحتية للطاقة فيما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في العاصمة كييف.

وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136. وتحركت أوكرانيا اليوم الثلاثاء لقطع علاقاتها بإيران بسبب استخدام هذه الطائرات.

وقال مسؤولان ودبلوماسيان إيرانيان بارزان لوكالة “رويترز” إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى مزيد من الطائرات المسيرة.

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