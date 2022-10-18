فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

تأهل فولفسبورج للدور الثالث لبطولة كأس ألمانيا بفوزه على إينتراخت براونشفيج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32.

وشارك المحترف المصري عمر مرموش في المباراة كبديل منذ الدقيقة 66، ليشارك في تأهل فولفسبورج للدور المقبل.

وسجل الدنماركي يوسف بولسن هدفين ليقود فريقه لايبزج، حامل اللقب، للتأهل للدور الثالث في بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز على هامبورج برباعية نظيفة.

وسجل بولسن الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 33 و36 وأضاف محمد سيماكان وبنيامين هنريكس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 .82

كما تأهل أيضا آينتراخت فرانكفورت لدور الـ16 بفوزه على شتوتجارت كيكرز، المنافس بالدرجة الخامسة، بهدفين نظيفين، فيما فاز ماينز على لوبيك، المنافس بالدرجة الرابعة، بثلاثية نظيفة، كما فاز نورنبرج، المنافس بدوري الدرجة الثانية، على فالدهوف مانهيم، بهدف نظيف.

وودع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ المسابقة عقب خسارته أمام دارمشتاد بهدفين لهدف، كما تأهل أيضا بوخوم بفوزه على إلفسبرج بهدف نظيف، وهوفنهايم بفوزه على شالكه بخمسة أهداف مقابل هدف.