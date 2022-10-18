عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

مرموش
مرموش

تأهل فولفسبورج للدور الثالث لبطولة كأس ألمانيا بفوزه على إينتراخت براونشفيج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32.

وشارك المحترف المصري عمر مرموش في المباراة كبديل منذ الدقيقة 66، ليشارك في تأهل فولفسبورج للدور المقبل.

 وسجل الدنماركي يوسف بولسن هدفين ليقود فريقه لايبزج، حامل اللقب، للتأهل للدور الثالث في بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز على هامبورج برباعية نظيفة.

 وسجل بولسن الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 33 و36 وأضاف محمد سيماكان وبنيامين هنريكس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 .82

 كما تأهل أيضا آينتراخت فرانكفورت لدور الـ16 بفوزه على شتوتجارت كيكرز، المنافس بالدرجة الخامسة، بهدفين نظيفين، فيما فاز ماينز على لوبيك، المنافس بالدرجة الرابعة، بثلاثية نظيفة، كما فاز نورنبرج، المنافس بدوري الدرجة الثانية، على فالدهوف مانهيم، بهدف نظيف.

 وودع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ المسابقة عقب خسارته أمام دارمشتاد بهدفين لهدف، كما تأهل أيضا بوخوم بفوزه على إلفسبرج بهدف نظيف، وهوفنهايم بفوزه على شالكه بخمسة أهداف مقابل هدف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2022

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

الكويت ترحب بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أحد المفرج عنهم بالعفو: عدنا للحياة من جديد والرئيس يشعر بآلامنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

ادرجها في نظامك الغذائي.. 7 أطعمة شائعة ترفع المناعة وتحارب السرطان

سعر غير متوقع لـ فستان منة شلبي فى جائزة موريكس

فيديو

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ