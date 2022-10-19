عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل يكشف عن تطورات جديدة في حالة شيرين عبد الوهاب الصحية|فيديو

مصطفى كامل وشيرين
مصطفى كامل وشيرين عبدالوهاب

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل تطورًا جديدًا في حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة". 

وقال مصطفى كامل إنه تحدّث مع شقيق شيرين عبد الوهاب للاطمئنان على حالتها وأخبره بأنها مريضة جدًا وتحتاج للعلاج والرعاية .

نشر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- مقطع فيديو قصيرًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه بجوار المنتج نصر محروس لدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب. 

وأكد مصطفى كامل، على دعمه للفنانة شيرين عبد الوهاب، بصفته الشخصية، وبصفته نقيبًا للموسيقيين، للخروج من أزمتها والعودة مجددًا لأعمالها الفنية، كما كانت عليه في السابق. 

 

شيرين عبد الوهاب في مستشفى الأمراض النفسية

يأتي ذلك بعد ما ضجّت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذا المستشفى لتلقي العلاج فيه. 

 

مصطفى كامل يدعم شيرين عبد الوهاب

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل معه منذ يومين بشأن احتجاز شيرين في أحد المستشفيات رغمًا عنها، مشيرًا إلى تأكده من احتجاز شيرين بأحد المستشفيات للعلاج من الإدمان بالفعل عن طريق أهلها.

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مجلس النقابة ككل وأنه أول شخص فيهم يدعمون الفنانة شيرين عبدالوهاب فى محنتها حتى تعود كما كانت في السابق، قائلًا "شيرين وقت ما تقول إنها محتاجة الدعم هتلاقي النقابة كلها واقفة فى ظهرها بتدعمها".

وتابع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أنه تواصل مع الفنان أحمد سعد وأنغام ومجموعة فنانين للذهاب وزيارة شيرين داخل المستشفى، ولم يذهب إليه أحمد سعد حتى وقتنا هذا. 

 

 

 

الفنانة شيرين عبد الوهاب مصطفى كامل شيرين عبد الوهاب نقيب المهن الموسيقية دعم شيرين عبد الوهاب حالة شيرين عبد الوهاب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

ترشيحاتنا

قبل لقاء الإسماعيلي| جمهور الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: الدوري في الجزيرة

ما المقصود بسنن الفطرة وحكم الالتزام بها؟..إليك آراء الفقهاء

أبو العينين يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط.. ويدعو إلى رفع حجم الاستثمارات وزيادة مشروعات الطاقة

مائل للحرارة.. مفاجأة بشأن حالة الجو اليوم الأربعاء بالقاهرة | فيديو

طائرات إيران المسيّرة على طاولة مجلس الأمن .. وأوكرانيا تدعو لتحقيق دولي

مطرب لبناني شهير يصل مصر من أجل شيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوع مهمل من الخضراوات .. علاج الحموضة فى ثوان عن تجربة

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ