مصطفى كامل يكشف عن تطورات جديدة في حالة شيرين عبد الوهاب الصحية|فيديو

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل تطورًا جديدًا في حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة".

وقال مصطفى كامل إنه تحدّث مع شقيق شيرين عبد الوهاب للاطمئنان على حالتها وأخبره بأنها مريضة جدًا وتحتاج للعلاج والرعاية .

نشر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- مقطع فيديو قصيرًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه بجوار المنتج نصر محروس لدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأكد مصطفى كامل، على دعمه للفنانة شيرين عبد الوهاب، بصفته الشخصية، وبصفته نقيبًا للموسيقيين، للخروج من أزمتها والعودة مجددًا لأعمالها الفنية، كما كانت عليه في السابق.

شيرين عبد الوهاب في مستشفى الأمراض النفسية

يأتي ذلك بعد ما ضجّت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذا المستشفى لتلقي العلاج فيه.

مصطفى كامل يدعم شيرين عبد الوهاب

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل معه منذ يومين بشأن احتجاز شيرين في أحد المستشفيات رغمًا عنها، مشيرًا إلى تأكده من احتجاز شيرين بأحد المستشفيات للعلاج من الإدمان بالفعل عن طريق أهلها.

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مجلس النقابة ككل وأنه أول شخص فيهم يدعمون الفنانة شيرين عبدالوهاب فى محنتها حتى تعود كما كانت في السابق، قائلًا "شيرين وقت ما تقول إنها محتاجة الدعم هتلاقي النقابة كلها واقفة فى ظهرها بتدعمها".

وتابع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أنه تواصل مع الفنان أحمد سعد وأنغام ومجموعة فنانين للذهاب وزيارة شيرين داخل المستشفى، ولم يذهب إليه أحمد سعد حتى وقتنا هذا.