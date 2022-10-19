مفاجأة فيريرا.. التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام سموحة بالدوري

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يُفاجئ فيريرا فريق سموحة بإشراك الصفقة الأجنبية الجديدة لـ الزمالك سامسون أكينولا منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة كالآتي:.



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح – إمام عاشور – أحمد مصطفى ” زيزو” – عمر جابر– محمد أشرف ” روقا ”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينولا