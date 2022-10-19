رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى.. أمطار خفيفة تضرب محافظة الإسكندرية |شاهد

شهدت مدينة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مختلف مناطق المحافظة زادت شدتها إلى متوسطة على محور المحمودية وكفر عبده ومحيط محطة التنقية الغربية وأصبحت غزيرة بمنطقة غرب ومحيط محطة التنقية الشرقية.

أمطار بالإسكندرية

وذكرت شركة الصرف الصحي، في بيان صباح اليوم، ان الأمطار بدأت في الهطول علي فترات متفرقة من الساعة الثالثة صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٩ أكتوبر حتي الساعة ٤:٢٠ ولم تتسبب الأمطار في أي تجمعات للمياه.

‏وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة تقلب من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

أمطار على الطريق الصحراوي

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.