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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ 5 ألاف من أعضاء المهن الطبية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 5 آلاف و777 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 3 آلاف و980 ترخيصا جديدا لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1350 آخرين، لافتًا إلى منح 447 ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و32 ترخيصا للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 11 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 3 بنوك دم، ومركزين للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و5 مراكز لليزر، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص للأطباء مستخدمي الليزر.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر إلى 3 خبراء.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 6 آلاف و576 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 194 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على سلامتهم.

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