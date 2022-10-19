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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الدورة المؤهلة لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

كلية الدراسات العليا
كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة  هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس الدورة التدريبية  المؤهلة للدراسات العليا ( ماجستير- دكتوراه ) للعام الدراسى الجامعي٢٠٢٢-٢٠٢٣ للأقسام العلمية الثلاثة بالكلية والتى بدأت  من  يوم الأحد ١٦كتوبر واستمرت حتى الثلاثاء ١٨ أكتوبر من الشهر الجاري.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتورة أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
حاضر  بالدورة التدريبية في يومها الأول الدكتورة ايهاب عيد رئيس قسم الدراسات الطبية بالكلية و تناول  "رؤية لأطفالنا طبياً سلوكيا من منظور العلوم البيئية"

بينما شهدت فعاليات اليوم الثانى  القاء  كل من الدكتورة زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال ،الدكتورة مروة عبد اللطيف المدرس بقسم الإعلام وثقافة الأطفال محاضرة بعنوان " تكنولوجيا الإعلام  وتأثيرها علي الطفل.

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،كما استعرضت  الدكتورة هيام أبو زيد مدير وحدة الإبتكار بالكلية والمدرس بقسم الإعلام وثقافة الأطفال محاضرة تعريفيه عن وحده الإبتكار وريادة الأعمال I Hup.


، قدمت  فى اليوم الثالث للدورة ا.د هدى جمال رئيس قسم الدراسات النفسية  للأطفال  محاضرة عن " أساليب تعديل السلوك للأطفال العاديين وذوى الإحتياجات الخاصة".

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الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدكتورة زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها علي الطفل

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