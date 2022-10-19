السيسي: 4 مليارات جنيه استثمارات مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء

دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص للمشاركة في مشروع الرمال السوداء معقبًا: " الكيلو بياخد سنة .. وأنت بتتكلم في 400 كيلو يعني لو شركة واحدة تفضل تشتغل 400 سنة طب لو بقوا 10 شركات هيبقى 40 سنة".



وأكد “السيسي” أثناء افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ، أن حديثه موجه للشركات لوجود فرصة كبيرة على ضوء المؤكد حاليًا، متابعًا أنه جاري العمل على إيجاد فرصة أخرى في عدد من المناطق الأخرى على رأسها بحيرة ناصر، وعليه يمكن إنشاء العديد من المصانع الأخرى عن طريق القطاع الخاص أو إذا أرادت الشراكة مع الدولة، مؤكدًا: "احنا جاهزين".



وأشار إلى أن استثمارات مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء بلغت 4 مليارات جنيه.

