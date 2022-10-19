الأوقاف: توزيع 21 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

تنطلق الجمعة المقبل وحتى الأربعاء ٢٦ أكتوبر عملية توزيع 21 طنًّا من اللحوم الدفعة الرابعة عشرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام وسيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

( القاهرة- الإسكندرية- الغربية- بني سويف- البحيرة- المنيا- أسيوط- الشرقية- السويس )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 390 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وسيكون التوزيع على النحو التالي: