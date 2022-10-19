أمين «البحوث الإسلامية» يهنئ «الضويني» بتجديد الثقة في تعيينه وكيلًا للأزهر

تقدم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد تعيينه وكيلًا للأزهر الشريف.

كما ثمّن الأمين العام الجهود التي يقوم بها وكيل الأزهر في خدمة المؤسسة وقطاعاتها المختلفة، بتوجيهات حكيمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل في عهد فضيلته يحظى بالكفاءات التي تدرك حجم مسئوليتها، وتُعنى بأداء رسالة الأزهر التي حملها علماء أجلاء على مرّ الأزمنة والتاريخ.

كان قرار رئيس الجمهورية صدر برقم: ٤٨٨ لسنة ٢٠٢٢م، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من ١٥ أكتوبر الجاري.