أبو العينين : سوق الاستثمار العالمي حاليا في حالة ترقب للفرص

أكد رئيس مجلس الأعمال الأوروبي ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين محمد أبو العينين أن سوق الاستثمار العالمي حاليا في حالة ترقب للفرص من يقدمه له ، ومن يضمن له الاستمرارية والاستقرار، ومن يتوافر له سوق كبير ودعم من الدولة بالإضافة إلى توافر الخامات والموارد .

وأوضح أنه خلال زيارته إلى دولة المغرب عقد لقاء مع وزير الصناعة المغربي، والذى بين أن بلاده تقوم بتصدير سيارات بقيمة 22 مليار دولار، وأنهم يسعون إلى زيادة إنتاجهم من السيارات ليبلغ مليون سيارة، ولديهم مصانع سيارات تابعة لشركات عالمية، كما أنه جاري التعاون مع الجانب الياباني.

وأضاف خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصرى الأوروبي اليوم الأربعاء أن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أوضحت إمكانية الاستفادة من الربط الكهربائي لمصر مع اليونان وقبرص.

وأكد أهمية استغلال دعم القيادة السياسية للقطاع الصناعي والتكاتف من أجل تحقيق النمو مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الأحد المقبل يعد فرصة لعرض إنجازات الحكومة لدعم بيئة الاستثمار والترويج لها وكذلك يعد فرصة لطرح الرؤى لايجاد حلول للمشكلات.