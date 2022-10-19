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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببدلة مخططة.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة|شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية بذلة باللون الاسود المخطط بالابيض مكشوف الاكتاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وانتعلت الزاهد حذاء رياضيا باللون الابيض وحقيبة صغيرة باللون الاحمر وهو ما تماشى مع اطلالتها.

وأكدت الفنانة هنا الزاهد خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه لأنها مفيدة للجسم، مشيرة إلى أنها تحرص باستمرار على تناول المياه والاهتمام بوضع مستحضرات التجميل للترطيب، لأنها السر الدائم وراء نعومة بشرتها، وحرصها على ممارسة التمارين الرياضية.

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