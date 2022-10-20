نبات النبق وثماره.. عشب طبيعي لعلاج المفاصل وتخفيف حموضة المعدة

عُرف نبات النبق في الطب، ووصف للتخفيف من أعراض الكثير من الأمراض باستخدام ثمار النبق، أو أزهاره وأوراقه، فهو يحتوي على الكثير من المواد الفعالة؛ مثل؛ مادة الايمودين التي تمتلك تأثير المطهر، والفلافون، والألياف، والبروتينات، والنشويات، والأحماض العضوية، ومعادن الحديد، والكالسيوم، والفسفور، بالإضافة إلى الفيتامينات.

رائحة عطرية

ثمار هذه الشجرة تسمى النبق والكنار، ولها رائحة عطرية، وهي حلوة المذاق، وتتميز بلونها الأصفر عندما تنضج، والأحمر عندما تجف، وتعتبر الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي للنبق.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن أوراق النبق أو السدر تستخدم عندما تطحن وهي جافة في تسريع عملية التئام الجروح، ومشكلات الجلد.

ويستعمل مغلي أوراق السدر في علاج قشرة الشعر، فيصبح أكثر نعومة ولمعاناً، وكذلك في صفاء البشرة ونعومتها.

تزيل ورم وانتفاخ بطن الطفل، وذلك بوضع ضمادة لاصقة من ورق السدر الأخضر على بطن الطفل.

يدخل في التخفيف من أعراض حموضة المعدة والكحة، وذلك بغلي أوراق السدر مع الكمون ثم يصفى ويشرب ماءه،

مستحلب أوراق النبق

كما يشرب مستحلب أوراق النبق للتخفيف من الحمى والحصبة. يوضع على الدمامل والقروح، وذلك بصنع لبخة من ورق السدر، بحيث توضع يومياُ على مكان الدمامل حتى الشفاء،

وتستخدم اللبخة كذلك في التخفيف من أعراض أورام المفاصل وآلامها.، ويستعمل لدعم وظائف الكبد، وذلك بغلي ثمار النبق مع الخروب وحليب الغنم ويحلى بالعسل ويشرب، وعندما يُغلى النبق مع الكركديه يساهم في التخفيف من الضغط الشرياني المرتفع.

فاتح للشهية

يوصف كفاتح للشهية، ويؤكل قبل وجبات الطعام، ويوصف عصير النبق الناضج المحلى مع السكر لري العطش، والتخفيف من أعراض حرقة المعدة، وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ، وتعزيز المناعة والوقاية من العدوى ، والوقاية من مشاكل ارتجاع المريء.، وعلاج أعراض نزلات البرد والسعال.، وأخيرًا مصدر هايل للطاقة وطبيعي.

ومن فوائد واستخدام ثمار النبق يساهم تناول ثمار السدر في تسهيل عملية إفراغ المعدة، ومد الجسم بالحيوية والنشاط، وعلاج الدوسنتاريا، وإدرار الطمث عند النساء، وكذلك فهو يُعتبر مطهرة للفم.