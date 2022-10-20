تجديد حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة في القاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس، شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في القاهرة

وكشفت، تحريات الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بالقاهرة بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة التبين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض .

المواد المخدرة

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهما والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.