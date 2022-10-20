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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد من قاضي المعارضات بشأن حيازة شخصين مواد مخدرة في الشروق

مخدرات
مخدرات

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوماً لحيازتهما 9 كيلو من مخدر الحشيش في مدينة الشروق.

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ونجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 9 كيلو جرامات من مخدر الحشيش في الشروق.

قسم شرطة الشروق

وكشفت التحريات، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الغربية حال استقلالهما سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات ومبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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