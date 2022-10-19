أوروبا تعتزم إطلاق صاروخ أريان 6 أواخر 2023

قالت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم /الأربعاء/ إن أوروبا تخطط لإطلاق أول صاروخ من طراز (أريان 6)، الذي يعتبر قاذفة فضائية من الجيل القادم، خلال الربع الأخير من عام 2023.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن الوكالة التي تضم 22 دولة، أعلنت في وقت سابق إنها ستؤجل الإطلاق الأول من عام 2022 إلى 2023، دون إعطاء تفاصيل.

وتتولى مجموعة (أريان) تطوير الصاروخ (أريان 6) في مشروع مشترك بين شركتي (إيرباص) و(سافران) الفرنسيتين، نيابة عن وكالة الفضاء الأوروبية في محاولة لتخفيض تكاليف الإطلاق لمواجهة المنافسة الجديدة، لاسيما من جانب شركة (سبيس إكس) الأمريكية، بجانب ضمان وصول أوروبا إلى الفضاء.

يشار إلى أن المشروع تم تطويره بتكلفة تقل قليلاً عن 4 مليارات يورو (3.9 مليار دولار)، وكان من المقرر في الأصل إطلاقه في يوليو 2020، غير أنه تعرض لسلسلة من التأخيرات.



