في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

يحتفل العالم يوم 20 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ هشاشة العظام، يتسبب ترقق العظام في أن تصبح العظام ضعيفة وهشة لدرجة أن السقوط أو حتى الضغوط الخفيفة مثل الانحناء أو السعال يمكن أن تتسبب في حدوث كسر، تحدث الكسور المرتبطة بهشاشة العظام بشكل شائع في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.



العظام هي نسيج حي يتم تكسيره واستبداله باستمرار، تحدث هشاشة العظام عندما لا يتماشى تكوين عظام جديدة مع فقدان العظام القديمة.

تصيب هشاشة العظام الرجال والنساء من جميع الأجناس، لكن النساء ذوات البشرة البيضاء والآسيويات ، وخاصة النساء الأكبر سنًا اللائي تجاوزن سن اليأس ، هن الأكثر عرضة للإصابة، يمكن أن تساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.

أعراض هشاشة العظام



عادة لا توجد أعراض في المراحل المبكرة من فقدان العظام، ولكن بمجرد أن تضعف عظامك بسبب هشاشة العظام ، قد تظهر عليك علامات وأعراض تشمل:

آلام الظهر الناتجة عن كسر أو انهيار الفقرات

فقدان الطول بمرور الوقت

وضع منحني

عظم ينكسر بسهولة أكبر مما هو متوقع

أسباب هشاشة العظام



عظامك في حالة تجديد مستمر تتكون عظام جديدة وتتكسر العظام القديمة، عندما تكون صغيرًا ، يصنع جسمك عظامًا جديدة أسرع من تكسير العظام القديمة وتزيد كتلة عظامك، بعد أوائل العشرينات من القرن الماضي ، تتباطأ هذه العملية ، ويصل معظم الأشخاص إلى ذروتهم في الكتلة العظمية بحلول سن الثلاثين، ومع تقدم العمر تفقد الكتلة العظمية بشكل أسرع مما تكوَّن.

يعتمد مدى احتمالية إصابتك بهشاشة العظام جزئيًا على مقدار الكتلة العظمية التي حصلت عليها في شبابك، يتم توريث ذروة كتلة العظام جزئيًا وتختلف أيضًا حسب المجموعة العرقية، كلما زادت ذروة كتلة العظام لديك ، زاد عدد العظام الموجودة ويقل احتمال إصابتك بهشاشة العظام مع تقدمك في العمر.



المصدر: mayoclinic