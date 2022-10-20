عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

اليوم العالمي لـ
اليوم العالمي لـ العظام

يحتفل العالم يوم 20 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ هشاشة العظام، يتسبب ترقق العظام في أن تصبح العظام ضعيفة وهشة  لدرجة أن السقوط أو حتى الضغوط الخفيفة مثل الانحناء أو السعال يمكن أن تتسبب في حدوث كسر، تحدث الكسور المرتبطة بهشاشة العظام بشكل شائع في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

txt

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. كيف نكافح أمراض سوء التغذية؟

txt

بعد أنتشارها بين النجمات... طبيب يكشف السن المناسب لعمليات التجميل| لن تتوقع

txt

خبير مناعة يوضح أسباب الهلع العالمى من الكوليرا|تفاصيل


العظام هي نسيج حي يتم تكسيره واستبداله باستمرار، تحدث هشاشة العظام عندما لا يتماشى تكوين عظام جديدة مع فقدان العظام القديمة.
تصيب هشاشة العظام الرجال والنساء من جميع الأجناس،  لكن النساء ذوات البشرة البيضاء والآسيويات ، وخاصة النساء الأكبر سنًا اللائي تجاوزن سن اليأس ، هن الأكثر عرضة للإصابة، يمكن أن تساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.

 

أعراض هشاشة العظام 


عادة لا توجد أعراض في المراحل المبكرة من فقدان العظام،  ولكن بمجرد أن تضعف عظامك بسبب هشاشة العظام ، قد تظهر عليك علامات وأعراض تشمل:
آلام الظهر الناتجة عن كسر أو انهيار الفقرات
فقدان الطول بمرور الوقت
وضع منحني
عظم ينكسر بسهولة أكبر مما هو متوقع

 

أسباب هشاشة العظام 


عظامك في حالة تجديد مستمر تتكون عظام جديدة وتتكسر العظام القديمة، عندما تكون صغيرًا ، يصنع جسمك عظامًا جديدة أسرع من تكسير العظام القديمة وتزيد كتلة عظامك، بعد أوائل العشرينات من القرن الماضي ، تتباطأ هذه العملية ، ويصل معظم الأشخاص إلى ذروتهم في الكتلة العظمية بحلول سن الثلاثين، ومع تقدم العمر تفقد الكتلة العظمية بشكل أسرع مما تكوَّن.
يعتمد مدى احتمالية إصابتك بهشاشة العظام جزئيًا على مقدار الكتلة العظمية التي حصلت عليها في شبابك، يتم توريث ذروة كتلة العظام جزئيًا وتختلف أيضًا حسب المجموعة العرقية، كلما زادت ذروة كتلة العظام لديك ، زاد عدد العظام الموجودة ويقل احتمال إصابتك بهشاشة العظام مع تقدمك في العمر.
 

المصدر: mayoclinic

العظام اليوم العالمي لـ هشاشة العظام أعراض هشاشة العظام اسباب هشاشة العظام هشاشة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

موضوعات متعلقة

بعد الطلاق ... صور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال | شاهد

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. كيف نكافح أمراض سوء التغذية؟

أنواع من الأطعمة تمنع تساقط الشعر وتزيد نموه.. لن تخطر ببالك

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت ... أحلى من الجاهز

بعد فستان عيد ميلادها...10 فساتين أثارت الجدل لـ مي عمر | شاهد

بعد أنتشارها بين النجمات... طبيب يكشف السن المناسب لعمليات التجميل| لن تتوقع

بالدانتيل.. فستان إلهام شاهين في موريكس يثير الجدل| شاهد

بفستان خيالي.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في موريكس| شاهد

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ