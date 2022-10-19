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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل تخضع شيرين لعقوبة تعاطي المخدرات | قانوني يحسم الجدل .. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فجر المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية العليا، مفاجأة بشأن عقوبة من يتعاطى المواد المخدرة ويتم تسليمه من قبل أسرته، لـ أحد مستشفيات العلاج، مثل ما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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وكشف أن عقوبة من يتم ضبطه بمواد مخدرة، وقال :" أى شخص يتم ضبطه بمواد مخدرة سيحصل على ثلاث سنوات سجنا".

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المدن يتم التعامل معه على أنه مجرم، وكذلك صندوق مكافحة الإدمان عندما تقوم بعمل تحاليل لـ الموظفين ويثبت التعاطي يتم الفصل، ويصبح مجرم فى هذه الحالة وفقًا للقانون.

ولفت إلى أن ولى الأمر يحق له أن يجبر نجله أو شقيقه، بالدخول لـ مصحة من أجل العلاج بالإدمان، وأن هذا العمل يكون من أجل الصالح العام، و الصحة.

وأشار إلى أن القانون واضح أن المدمن إنسان ضار لـ نفسه و لـ المجتمع، وأن المادة "رقم 37 فقرة أ و المادة 37 فقرة ب" من القانون 182 لسنة 1960، تنص على أن من يتقدم للعلاج يعفى من العقاب، أو ذهب بواسطة أحد أسرته يعفى ايضًا من العقاب.

 

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