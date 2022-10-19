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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| بعد أزمته الصحية.. أول خطوة فنية لـ إيهاب توفيق.. الإعلامية أروى تتعرض لوعكة صحية وتحتجز بالمستشفي..محمد الباز: هناك أموال تدفع لتسود أغاني المهرجانات

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية . 

بعد أزمته الصحية | أول خطوة فنية لـ إيهاب توفيق

بدأ المطرب إيهاب توفيق فى الترويج لأغنيته الجديدة ليكى عندي والذي يستعد لطرحها خلال أيام قليلة من الآن، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع وسام عبد المنعم.

الإعلامية أروي تتعرض لوعكة صحية وتحتجز بالمستشفي

نشرت الإعلامية أروى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

مؤلف المطاريد: الجمهور متحمس للفيلم بعد طرح البوسترات

 

كشف المؤلف عزت أمين عن ردود الفعل التي استقبلها بعد طرح أفيشات فيلم المطاريد خصوصا انه تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

وكشفت " ديانا" في حوارها لـ صدى البلد تفاصيل ألبومها الجديد وسبب غيابها وطريقة تعاملها مع الشائعات، وطقوسها بعيدا عن الوسط الفني، وسبب قلة أغانيها المصرية.

محمد الباز: هناك أموال تدفع لتسود أغاني المهرجانات على الساحة

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز -خلال المؤتمر الصحفي لنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية لوضع ضوابط لمطربي المهرجانات- أن هناك أموالا كثيرة تدفع من أجل أن تسود هذه النوعية من الأغاني. 

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