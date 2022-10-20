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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة جامعة عين شمس التنموية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين في حلايب وشلاتين..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر أعمالها لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،و تحت رعاية اللواء.عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية .

 


وخلال اليوم الثاني للقافلة بلغ أعداد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية ل١٨٩٩ مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال،  الجراحة العامة، الأسنان،  الرمد، المخ والأعصاب،  الأنف والأذن والحنجرة عيادة الأمراض النفسية والعصبية وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب و مستشفى الشلاتين المركزي. 
بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً ل١٨٠٠ مستفيد.
من صيدلية القافلة ، فضلاً عن تحويل ٦٥حالة لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً،  وذلك برعاية أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أسامه منصور القائم بعمل عميد كلية الطب
وتحت إشراف عام الدكتورة. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس.
وخلال جولته التفقدية لأعمال اليوم الثاني للقافلة ، اطمئن سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  .
كما تفقد أعمال فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث قامت إدارة تعليم الكبار  بالشلاتين بإجراء اختبار تحديد مستوى لستة دارسين. 
كما شملت القافلة تنظيم عدد من حملات التوعية للمحاضر والمدرب الدولي د. طارق عبد الفتاح حول أمراض الخريف والشتاء وطرق الوقاية منها  و التنمر والمسئولية الإجتماعية وبرنامج فن التعامل مع المرضى و حملة أخرى عن تعاطي المخدرات أسبابه والآثار المترتبة عليه وطرق الوقاية والعلاج ، واستفاد من هذه الحملات التوعوية قرابة ٢٠٠ مواطن من مختلف الفئات والأعمار .


ومن المقرر أن تنتهي  أعمال  القافلة  السابعة التي تطلقها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد،  اليوم الخميس الموافق  ٢٠ من أكتوبر الجاري  ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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