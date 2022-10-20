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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صلاة تساوي 12 سنة عبادة.. اغتنمها ولا تتركها

صدى البلد

قال الدكتور أيمن ابو عمر، وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة، إن هناك صلاة من ادائها فكأنما صلى 12 سنة عبادة. 

 

وأضاف “أبو عمر”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الله عز وجل اكرم امة النبى صل الله عليه وسلم ببعض الامور ومنها اوقات يكون لها من الشرف والمكانة التى ترفع من اجر العبادات والطاعات التى تؤدى فيها  مثل شهر رمضان وليلة القدر وذلك تعويضاً لقصر اعمار امة النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن ابى هريرة رضى الله عنه انه قال ان النبى صل الله عليه وسلم قال "اعمارُ أمتي ما بين الستينَ إلى السبعينَ وأقلُّهم مَنْ يَجُوزُ ذلك".

 

 صلاة تساوي 12 سنة عبادة

ما ذكر فى حديث النبى صل الله عليه وسلم _" من صلَّى ستَّ رَكَعاتٍ ، بعدَ المغرِبِ ، لم يتَكَلَّم بينَهُنَّ بسوءٍ ، عدَلَت لَه عبادةَ اثنتَي عَشرةَ سنةً"، فقصر اعمار تلك الامة عمن سبقها من الامم السابقين قد عوضها الله تعالى فى كثير من العبادات والطاعات التى يعظم اجرها.

 

هيئة الصلاة

 يسن وقتها بعد المغرب وتكون ركعتين يعقبهما التسليم  ثم ركعتين يعقبهما التسليم وهكذا. 

 

الرد على من يشكك فى صحة الحديث

ورد الدكتور أيمن أبو عمر، على شكك فى الحديث المذكور بأنه من الاحاديث الضعيفة، قائلاً:" بعض العلماء قد صححه كما ان وقت الصلاة المذكورة فى الحديث لم يتأتى فى احد الاوقات المكروهة بل هو وقت استحسنه وفضله العلماء وذكر فيه ان الرسول صل الله عليه وسلم جاء فى اثره انه كان يصلى فيه ماشاء الله ان يكون وكذلك ورد عن الصالحين والسلف وبين ان بعض العلماء يطلقون على ذلك الوقت وقت الاوابين وان كان الثابت فيها ان ذلك يطلق على من يحافظون على صلاة الضحى.

صلاة تساوي 12 سنة عبادة هيئة الصلاة الصلاة صلاة المغرب

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