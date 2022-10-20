خلال 15 يومًا| لجنة الصناعة بالنواب تعلن مفاجأة للمصريين .. فيديو

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصنع الرمال السوداء يعتبر من الخطوات الإيجابية فى مصر، ويتميز بأنه يقوم بفصل المعادن من خلال التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن السياسة الصناعية فى الماضى كانت متشابهة، معلقًا :" اللى كان بيعمل مصنع طماطم الكل كلن يعمل زيه" ولكن فى الفترة الأخيرة أصبح البعض يقوم بعمل مشروعات مختلفة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة تحتاج لـ خريطة صناعية، وأنه خلال 10 أيام أو 15 يوم سيكون هناك صدور لـ الخريطة الصناعية لمصر الكاملة، و هذا سيكون دليل لـ المستثمرين، " مصر عايزه ايه و فين".

وكشف أن الدولة تبحث عن المواد غير المستخدمة، وأن هناك صناعات تتم لأول مرة فى مصر.

ولفت إلى أن المستثمرين كانت تشتري المواد الخام من الخارج، بدلا من عمل دراسة جدوي، لـ الاستفادة بالمواد الخام الموجودة فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة لديها وفرة من الطاقة لـ فتح المصانع، وأن الدولة تقوم بدعم المستثمرين، وطالب من الدولة بتوفير المادة الخام بسعر منخفض، و إعطاء الأرض بسعر التكلفة، لتشجيع المستثمرين أكثر.