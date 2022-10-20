عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 15 يومًا| لجنة الصناعة بالنواب تعلن مفاجأة للمصريين .. فيديو

النواب
النواب

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصنع الرمال السوداء يعتبر من الخطوات الإيجابية فى مصر، ويتميز بأنه يقوم بفصل المعادن من خلال التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن السياسة الصناعية فى الماضى كانت متشابهة، معلقًا :" اللى كان بيعمل مصنع طماطم الكل كلن يعمل زيه" ولكن فى الفترة الأخيرة أصبح البعض يقوم بعمل مشروعات مختلفة.

txt

يوسف الحسيني: الرمال السوداء لا تقل أهمية عن حجم الثروة البترولية

txt

مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء.. تعرف علي المحافظات الغنية بها

وأضاف خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة تحتاج لـ خريطة صناعية، وأنه خلال 10 أيام أو 15 يوم سيكون هناك صدور لـ الخريطة الصناعية لمصر الكاملة، و هذا سيكون دليل لـ المستثمرين، " مصر عايزه ايه و فين".

وكشف أن الدولة تبحث عن المواد غير المستخدمة، وأن هناك صناعات تتم لأول مرة فى مصر. 

ولفت إلى أن المستثمرين كانت تشتري المواد الخام من الخارج، بدلا من عمل دراسة جدوي، لـ الاستفادة بالمواد الخام الموجودة فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة لديها وفرة من الطاقة لـ فتح المصانع، وأن الدولة تقوم بدعم المستثمرين، وطالب من الدولة بتوفير المادة الخام بسعر منخفض، و إعطاء الأرض بسعر التكلفة، لتشجيع المستثمرين أكثر.

 

الرمال السوداء مصنع الرمال السوداء مجلس النواب لجنة الصناعة يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ