أحمد مجدي: رونالدو صداع في مانشستر يونايتد.. ويبحث عن الأرقام الشخصية فقط..فيديو

علّق أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، على لقطة خروج كريستيانو رونالدو من مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام قبل انتهائها بلحظات.

وقال مجدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد، "رونالدو وصل لمرحلة أنه فوق النادي".

وأضاف مجدي: "كنت متأكدًا حينما تم عرض كريستيانو رونالدو على مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا 100% لن يقبل وجود كريستيانو رونالدو ولن يقبل تغيير الجماعية التي يلعب بها".

رونالدو..

وأردف قائلًا: "رونالدو صداع في مانشستر يونايتد ولازم الصداع ينتهي. رونالدو خلال الفترة الماضية يبحث عن أرقامه الشخصية فقط".

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يبني فريقًا، ورونالدو ليس في الخطط المستقبلية للفريق، كما أنه يقوم بأشياء تتسب مشاكل داخل الفريق.

كريستيانو رونالدو يغادر أرضية ملعب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام قبيل انتهاء اللقاء.

