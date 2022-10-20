عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: رونالدو صداع في مانشستر يونايتد.. ويبحث عن الأرقام الشخصية فقط..فيديو

صدى البلد

 

علّق أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، على لقطة خروج كريستيانو رونالدو من مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام قبل انتهائها بلحظات.

وقال مجدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد، "رونالدو وصل لمرحلة أنه فوق النادي".

وأضاف مجدي: "كنت متأكدًا حينما تم عرض كريستيانو رونالدو على مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا 100% لن يقبل وجود كريستيانو رونالدو ولن يقبل تغيير الجماعية التي يلعب بها".

رونالدو.. 

txt

حسني عبد ربه: لم أقصر مع الإسماعيلي خلال فترة وجودي.. فيديو

txt

عبد ربه: في ناس مش هتستريح غير لما الإسماعيلي يهبط درجة ثانية..فيديو

وأردف قائلًا: "رونالدو صداع في مانشستر يونايتد ولازم الصداع ينتهي. رونالدو خلال الفترة الماضية يبحث عن أرقامه الشخصية فقط".

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يبني فريقًا، ورونالدو ليس في الخطط المستقبلية للفريق، كما أنه يقوم بأشياء تتسب مشاكل داخل الفريق.

كريستيانو رونالدو يغادر أرضية ملعب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام قبيل انتهاء اللقاء.
 

 

مانشستر سيتي أحمد مجدى كريستيانو رونالدو كريستيانو مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ