سعر الدولار اليوم.. يحافظ على استقراره مقابل الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملاته، اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك بمصر.

سعر الدولار اليوم في مصر



وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.63-19.68" جنيه للشراء و"19.69-19.71" جنيه للبيع.



وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.71 جنيه في بنكي "العربي الإفريقي والتجاري الدولي"، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم في مصر



وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين "17- 13" قرشا شراءً وبيعًا.. وفي بنكي "الأهلي ومصر" سجل (اليورو) 19.14 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.. وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجلت 19.14 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 19.17 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وتراجعت أسعار الجنيه الإسترليني ما بين "23 - 25 قرشا" شراءً وبيعًا.. حيث سجل في بنكي "الأهلي ومصر" 21.97 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 22.99 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 22.97 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.04 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي اليوم في مصر



وعربيا.. سجل الريال السعودي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

