شوبير يكشف مدة إيقاف طاهر محمد طاهر وموقف غيابه عن مواجهة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس له علاقة بغيابه عن مواجهة الزمالك في نهائي السوبر .

وتعرض طاهر محمد طاهر إلى الطرد المباشر خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي أمس في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: " طاهر محمد طاهر لن يغيب عن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر مشيرا إلى أنه تم تعديل اللوائح قبل انطلاق الموسم وأصبحت كل بطولة مستقلة بذاتها ، وأضاف من المتوقع أن يتم إيقاف طاهر محمد طاهر من مباراتين إلى ثلاثة وفقا لتقرير الحكم محمد عادل وما سيأتي به ".

وعلى جانب أخر ، قرر مارسيل كولر المدير الفتي للاهلي خوض مباراة وديه اليوم الخميس امام فريق الشباب بالنادي من اجل الاطمئنان علي مستوي البدلاء والبعدين عن المشاركةوذلك استعدادا لمباراة اسوان الأحد في الأسبوع الثاني للدوري .

و أعرب كولر عن سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر : «أعتقد كانت مباراة قوية، دائمًا في أول مباراة في بداية الدوري نرغب في بداية متميزة».

وأضاف: «جهزنا للمباراة جيدًا، كانت لدينا فرص كثيرة، لم نحرز أهدافًا بعدد كاف، الإسماعيلي فريق قوي وحاول على المرمى، وأعتقد الفوز مستحق حتى لو كانت النتيجة بفارق ضئيل من الأهداف».

وأشار كولر إلى أن مباريات الأهلي والإسماعيلي تتسم بالشراسة والدوافع القوية، وفي النهاية حصلنا على ما نريد.

وقال: «كل فوز يزيد من ثقة اللاعبين ويرفع من معنوياتهم، نركز على ثقة اللاعبين، من أجل تحويل كل ما نحصل عليه من فرص إلى أهداف، أهدرنا العديد من الفرص».