عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة الزمالك واستمرار غياب الأهلي.. انطلاق الجولة التاسعة بدوري المحترفين لكرة اليد

صدى البلد

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة الأولى من بطولة دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وتشهد منافسات الجولة التاسعة عودة الزمالك "حامل اللقب" بعد الغياب الطويل عن الجولات الماضية بسبب المشاركة في بطولتي الأندية العربية ودوري أبطال إفريقيا، بينما يواصل الأهلي غيابه عن البطولة بسبب مشاركته في بطولة السوبر جلوب الجارية في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتقام اليوم 8 مباريات في الجولة التاسعة، حيث يحل الزمالك ضيفًا على سبورتنج في السادسة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام 3 مواجهات أخرى وهي، دلفي مع الجزيرة والطيران مع الشمس والزهور مع العبور.

وفي الرابعة عصرًا تقام مباراتين، حيث يلعب طلائع الجيش مع البنك الأهلي، ويلتقي هليوليدو مع جزيرة الورد.

وتختتم لقاءات الجولة التاسعة في الثامنة مساءً بمواجهتي، المعادي والأولمبي، والقناة وهليوبوليس.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

الزمالك ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا المملكة العربية السعودية دوري المحترفين لكرة اليد دوري المحترفين دوري المحترفين لرجال كرة اليد دورى أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يبعد أهالي «أبو داود» عن الحياة منذ 60 يوما|صور

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرنجايه بـ457 جنيهًا وطبق الكشري بـ100.. فتاة تروّج لأسعار غير منطقية بفيديوهات غريبة

بدولة عربية.. وثائق سرية تكشف فساد وسوء إدارة مديرة الصحة العالمية

هجوم كاسح.. التلفزيون الحكومي الروسي يمهد لخسارة مدوية في أوكرانيا

بنمو 29.2%|31 مليون دولار صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير خلال 2022.. بالأرقام

يوم القيامة.. لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

الأب الروحي للثقافة|فاروق حسني يدعم القاهرة السينمائي بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب| شاهد

بطن مسطح وجسم منحوت.. مشروبات خارقة لحرق الدهون

فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ