عودة الزمالك واستمرار غياب الأهلي.. انطلاق الجولة التاسعة بدوري المحترفين لكرة اليد

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة الأولى من بطولة دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وتشهد منافسات الجولة التاسعة عودة الزمالك "حامل اللقب" بعد الغياب الطويل عن الجولات الماضية بسبب المشاركة في بطولتي الأندية العربية ودوري أبطال إفريقيا، بينما يواصل الأهلي غيابه عن البطولة بسبب مشاركته في بطولة السوبر جلوب الجارية في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتقام اليوم 8 مباريات في الجولة التاسعة، حيث يحل الزمالك ضيفًا على سبورتنج في السادسة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام 3 مواجهات أخرى وهي، دلفي مع الجزيرة والطيران مع الشمس والزهور مع العبور.

وفي الرابعة عصرًا تقام مباراتين، حيث يلعب طلائع الجيش مع البنك الأهلي، ويلتقي هليوليدو مع جزيرة الورد.

وتختتم لقاءات الجولة التاسعة في الثامنة مساءً بمواجهتي، المعادي والأولمبي، والقناة وهليوبوليس.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.