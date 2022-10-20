تشمل الأخوات والأرامل.. أعرف شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه والتى تتضمن عدد من الفئات المستحقة للمعاش وهم الأرملة، والزوج، والأبناء، البنات والوالدين، والإخوة والأخوات وذلك وفق قانون التأمينات.

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

وتتضمن استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه حق تقاضى المستحقين لمعاش المتوفي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، حيث تتضمن شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه مايلي :-

- وينص قانون التأمينات الاجتماعية على استحقاق الأرملة لمعاش المتوفي مع ضرورة استفياء الشروط التالية :-

يشترط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي

ضرورة أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

- كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية على استحقاق الابنة لمعاش المتوفي بشروط تتضمن:-

ضمن شروط استحقاق الابنة المعاش بعد وفاة والدها ألا تكون متزوجة.

- كما تتضمن شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه بالنسبة للابن مايلي :-

يستحق الطالب معاش والده المتوفي بأن يكون بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

ومن بين شروط استحقاق الابن لمعاش أبيه المتوفي ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

كما يشترط ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين.

الابن العاجز عن الكسب مع ضرورة اثبات العجز عن الكسب بشهادة موثقة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

فئات استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

ومن بين شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه بالنسبة للوالدين حيث يستحق الوالدان المعاش دون شروط.

وفيما يخص استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه بالنسبة للإخوة والأخوات يجب ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل، كما أنه يشترط من أجل استحقاق الاخوات للمعاش ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.