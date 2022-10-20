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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

صبري فواز: "ايه الفرق بين المهرجانات وقشطة يابا؟!"

صبري فواز
صبري فواز

كتب الفنان  صبرى فواز ساخرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "عاوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا ويعلمنا.. إيه الفرق بين المهرجانات، وقشطة يابا".

وعقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اجتماعا مساء أمس، الأربعاء، مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمغنيي المهرجانات.
 

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ودعا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء المجلس، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل المطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، فضلا عن الخروج بتوصيات هامة ويتم العمل بها منذ الإعلان عنها، في أعمال الدراما والسينما، وذلك أمس الأربعاء 19 أكتوبر، بمقر نادي الممثلين في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وأكد الفنان مصطفى كامل ضرورة التنسيق بين النقابة، والرقابة على المصنفات الفنية، ونقابة المهن التمثيلية، من أجل منع أي أغانٍ تحمل كلمات مسفة وغير لائقة.

وقال مصطفى كامل، خلال اجتماعه مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يطلب من المطربين غناء أغانٍ فصيحة، لأن كبار المغنين لا يفعلوا ذلك، ولكن يطلب منهم غناء كلمات غير مبتذلة.

وأوضح مصطفى كامل، أنه وجه الدعوى لرئيس الرقابة على المصنفات الفنية (دكتور خالد عبد الجليل) من أجل حضور هذا الاجتماع لكنه لم يتمكن من الحضور.

وأكد مصطفى كامل، أنه لا يقف أمام المطربين، معلقا: «أنا مش جاي أقطع عيش حد لكن هدفي وضع ضوابط للأغنية في مصر».

 

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