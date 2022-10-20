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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساندا روسيا...

رئيس الشيشان يعلن إرسال أطفاله الثلاثة إلي حرب أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أبنائه الثلاثة المراهقين يقاتلون في الحرب في أوكرانيا.

وقال قديروف عبر “تلجرام”، إن “أبنائه أحمد، 16 عامًا، وإيلي، 15 عامًا، وآدم، 14 عامًا، زاروا خط المواجهة، حيث تجري حاليًا معارك ضارية مع القوميين الأوكرانيين”.

وأضاف أن أبنائه شقوا طريقهم بالقرب من مواقع العدو ووفروا غطاء ناريًا للمقاتلين المتقدمين. 

ويظهر مقطع فيديو نشره قديروف الأطفال يطلقون النار ويتظاهرون بالسلاح على الخطوط الأمامية.

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جاءت تعليقات قديروف بعد أن ألمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه سيرسل أطفاله إلى الخطوط الأمامية.

وكتب قديروف: “لا ينبغي أن يتدخل سن القاصر في تدريب المدافعين عن وطننا الأم”.

وأضاف: “كنت أؤمن دائمًا أن الهدف الأساسي لأي أب هو غرس التقوى في أبنائه وتعليمهم حماية الأسرة والشعب والوطن ... حان الوقت لإظهار أنفسهم في قتال حقيقي، وهذه هي رغبتهم”، مشيرًا إلى أطفاله المراهقين.

أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين بوتين الرئيس الروسى رمضان قديروف رئيس الشيشان

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