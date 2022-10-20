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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين السياحة والشباب والرياضة لتعزيز اجتذاب الأجانب

وزيرا الشباب والرياضة
وزيرا الشباب والرياضة

التقى، اليوم الخميس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة القادمة للاستفادة من دور وأهمية السياحة الرياضية.

تطرق اللقاء إلى الحديث عن حالة الرواج التى تُحدثها مختلف الوفود العربية والإفريقية والأوروبية خلال زياراتها لمصر برفقة البعثات الرسمية للدول المشاركة فى البطولات التى تستضيفها البلاد على مدار العام، وسبل التعاون بين الوزارتين فى هذا الشأن للاستفادة من هذا التواجد بمصر فى تنظيم زيارات سياحية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

واتفق الوزيران على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى تعزيز السياحة والفعاليات الرياضية المختلفة، والتي تلقى اهتماماً كبيراً من قِبل المشاركين من مختلف الجنسيات.

من جانبه ، ثمّن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار التعاون والتنسيق المستمر والمثمر بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي توليها وزارة السياحة والآثار اهتماماً كبيراً خاصة وأن هذا المنتج يجذب مختلف السائحين ولاسيما الشباب.

كما أكد على أهمية تعظيم سبل التعاون بين الوزارتين للاستفادة من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة التي تُقام بمصر أو في الخارج للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مع وضع آليات لتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الأهمية الاستراتيجية والعائد الاقتصادي على الدولة، وابتكار فعاليات رياضية جديدة وكبيرة للترويج من خلالها لمصر ومقوماتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة.

في كلمته، ثمّن الدكتور أشرف صبحى على التعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار، والتنسيق الدائم بين الوزارتين فى تنظيم المشروعات والفعاليات السياحية الرياضية المشتركة، مؤكداً على حرص الوزارتين على المضي قدماً نحو تعزيز هذا التعاون على نطاق أوسع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنسخة الثانية من فعاليات مهرجان البحر الأحمر للأحداث الرياضية.

كما لفت الدكتور أشرف صبحى إلى أهمية فعاليات السياحة الرياضية المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ، ومشاركة مختلف الجنسين بها بما يسهم فى الترويج للمعالم السياحية المصرية ، وتنشيط السياحة.

وقد حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وعبد الأول محمد مساعد الوزير، وأحمد عبد الخالق المدير العام للإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.
 

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إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين السياحة والشباب والرياضة لتعزيز اجتذاب الأجانب

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