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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الحكومة الانتقالية في تشاد تفرض حظر تجول وتعلق نشاط بعض الأحزاب.. تفاصيل

محمد إدريس ديبي
محمد إدريس ديبي

أعلنت الحكومة الانتقالية في تشاد، اليوم الخميس، فرض حظر التجوال في عدة مدن من بينها العاصمة إنجامينا وذلك اعتبارا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا على خلفية المظاهرات التي خرجت اليوم رفضا لنتائج الحوار الوطني الشامل.

وذكر موقع "تشاد إنفو" أن "الحكومة الانتقالية أعلنت فرض حظر التجوال اعتبارا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا في مدن إنجامينا وموندو ودوبا وكومرا".

وبحسب الموقع، قررت الحكومة "تعليق نشاط الأحزاب السياسية المتورطة في تلك المظاهرات".
 

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تنصيب الجنرال محمد إدريس ديبي رئيسا انتقاليا لـ تشاد

وفي 12 أكتوبر الجاري، أصدر رئيس السلطة الانتقالية، محمد إدريس ديبي، قرارًا بتعيين صالح كبزابو، رئيسا للحكومة الانتقالية، بعد يومين من تنصيبه هو رئيساً للبلاد لمرحلة انتقالية مدتها عامين ووعده بتشكيل حكومة وحدة وطنية لحين عقد انتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي 18 يونيو الماضي، هددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد، بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي استضافته قطر، في ذلك الوقت، بسبب ما وصفته بالمضايقات والترهيب الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي، قبل التوصل لاتفاق بشأن بدء الحوار الوطني الشامل.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أعلن، في 9 مارس الماضي، تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث استضافت قطر تلك المحادثات.

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