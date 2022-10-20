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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا.. إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

بشكل رسمي أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلها بدولة الكويت وذلك بسبب الظروف الصحية التى تمر بها خلال هذه الفترة واحتجازها داخل أحد المستشفيات الخاصة. 

ونشرت الشركة المنظمة للحفل بوستر بإلغاء الحفل بشكل رسمي وتقدمت باعتذار لجمهور الفنانة بالكويت مشددة على أن إلغاء الحفل خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

 

أزمة شيرين عبد الوهاب
 


ولا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب متصدرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده اصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغمًا عنها، وأيضا حديث والدتها التي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولا بد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج. 

 

مصطفى كامل يدعم شيرين
 
قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل معه منذ يومين بشأن احتجاز شيرين فى أحد المستشفيات رغما عنها، مشيرا إلى تأكده من احتجاز شيرين بأحد المستشفيات للعلاج من الإدمان بالفعل عن طريق أهلها. 

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مجلس النقابة ككل وأنه أول شخص فيهم يدعمون الفنانة شيرين عبد الوهاب فى محنتها حتى تعود كما كانت في السابق، قائلا "شيرين وقت ما تقول إنها محتاجة الدعم هتلاقي النقابة كلها واقفة فى ظهرها بتدعمها". 

وتابع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أنه تواصل مع الفنان أحمد سعد وأنغام ومجموعة فنانين للذهاب وزيارة شيرين داخل المستشفى، ولم يذهب إليه أحمد سعد حتى وقتنا هذا.

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