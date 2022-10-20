عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا

صدى البلد

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الأمراض الباطنة بكلية طب قنا، بمدينة الأقصر في الفترة من 20-21 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.

 

و أكد الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية تخصص الأمراض الباطنة ودوره في تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الحادة والمزمنة والتي يزيد من تحدياتها اختلاف طبيعة المرضى، مشيراً إلى أن الطبيبات يمثلن 75% من إجمالي منتسبي هذا التخصص مما يعكس الدور الحيوي والفعال للمرأة المصرية.

 

مستشفيات قنا الجامعية تستضيف أنشطة علمية لصقل خبرات أطبائها

ضمن حياة كريمة..افتتاح مدرسة نجع مكى للتعليم الأساسى بالمراشدة فى قنا


 

و أشاد عكاوى، بالنسبة الكبيرة للأبحاث العلمية المقدمة في هذا التخصص مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى، مؤكداً ضرورة الاهتمام الدائم بتطوير هذا المجال الذي يعمل على تحسين جودة الحياة بشكل عام و التي تساهم بالفعل في اقتصاد بعض الدول لما له دور في السياحة العلاجية.

 

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لتحقيق التميز الإداري والمهني لتخصص الأمراض الباطنة حتى نحقق ريادة المجال فى منطقة الشرق الأوسط مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة من أجل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنة وكذلك الوقاية منها.

 

و أشار عكاوى، إلى ضرورة الاهتمام بإعداد وتطوير مبادئ اخلاقيات المهنة وأدلة الممارسة الاكلينيكية، ومشيداً بالدور الكبير لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا الذي بالرغم من حداثته إلا أنه أحدث تغييراً كبير في مجتمع إقليم جنوب الصعيد من خلال الوحدات المتخصصة التى تقدم خدماتها إلى أهالي المنطقة.

 

و أكد الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الأمراض الباطنة بطب قنا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف في الأساس إلى تبادل الخبرات ونقلها والارتقاء الشامل بتخصص الأمراض الباطنة في مصر، مستعرضاً الخدمات التي يقدمها القسم من خلال القسم الداخلي والوحدات الطبية المتخصصة ومنها وحدة قسطرة القلب ووحدة الكلي الصناعي ووحدة المناظير التشخيصية ووحدة الفيبروسكان ووحدة أمراض الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية للقسم.

طب قنا المؤتمر العلمي الرابع الامراض الباطنة قنا الأقصر جامعة جنوب الوادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتناول وجبة الغداء مع طلاب المدن الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي ينفى وجود حالات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية

ترشيحاتنا

ياباني وكوري .. اسعار 5 سيارات SUV في مصر |صورس

القومي للطفولة يحذر أولياء الأمور من لعبة كتم الأنفاس.. والتعليم تنفي انتشارها

ليه المصورين كانوا بيقولوا انتي ومنى زكي واقفين حالهم؟ عزة بهاء ترد

أبو العينين يتقدم بالعزاء في وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب

300 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم مرعليه 60 سنة.. مشروع قانون

"بناء الشخصية في السنة النبوية" عنوان خطبة الجمعة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

توقف عن الإفراط في تناولها.. 3 أطعمة تصيبك بـ الهشاشة | تفاصيل

فيديو

عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

رعب في بولاق الدكرور.. تفاصيل مؤلمة في حادث إنهاء حياة شاب على يد 6 بلطجية.. فيديو

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

مصير الكتاكيت في مصر .. كيف ستنتهي الأزمة ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ