بدء فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الأمراض الباطنة بكلية طب قنا، بمدينة الأقصر في الفترة من 20-21 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.

و أكد الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية تخصص الأمراض الباطنة ودوره في تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الحادة والمزمنة والتي يزيد من تحدياتها اختلاف طبيعة المرضى، مشيراً إلى أن الطبيبات يمثلن 75% من إجمالي منتسبي هذا التخصص مما يعكس الدور الحيوي والفعال للمرأة المصرية.





و أشاد عكاوى، بالنسبة الكبيرة للأبحاث العلمية المقدمة في هذا التخصص مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى، مؤكداً ضرورة الاهتمام الدائم بتطوير هذا المجال الذي يعمل على تحسين جودة الحياة بشكل عام و التي تساهم بالفعل في اقتصاد بعض الدول لما له دور في السياحة العلاجية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لتحقيق التميز الإداري والمهني لتخصص الأمراض الباطنة حتى نحقق ريادة المجال فى منطقة الشرق الأوسط مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة من أجل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنة وكذلك الوقاية منها.

و أشار عكاوى، إلى ضرورة الاهتمام بإعداد وتطوير مبادئ اخلاقيات المهنة وأدلة الممارسة الاكلينيكية، ومشيداً بالدور الكبير لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا الذي بالرغم من حداثته إلا أنه أحدث تغييراً كبير في مجتمع إقليم جنوب الصعيد من خلال الوحدات المتخصصة التى تقدم خدماتها إلى أهالي المنطقة.

و أكد الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الأمراض الباطنة بطب قنا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف في الأساس إلى تبادل الخبرات ونقلها والارتقاء الشامل بتخصص الأمراض الباطنة في مصر، مستعرضاً الخدمات التي يقدمها القسم من خلال القسم الداخلي والوحدات الطبية المتخصصة ومنها وحدة قسطرة القلب ووحدة الكلي الصناعي ووحدة المناظير التشخيصية ووحدة الفيبروسكان ووحدة أمراض الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية للقسم.