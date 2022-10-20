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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب .. فودافون كاش ترد 50% "كاش باك" من قيمة المصروفات الدراسية المسددة عبر الخدمة

صدى البلد

 

 

بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، حرصت فودافون كاش على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، سواء في المدارس أو الجامعات، وذلك من خلال تمكين العملاء من دفع المصروفات الدراسية عبر فودافون كاش، واسترداد 50% من المبالغ المدفوعة "كاش باك" على محفظة فودافون كاش، وذلك على شكل نقود إلكترونية يمكن استخدامها في شحن الرصيد وتجديد الباقات، وذلك خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر.

ويمكن للعملاء استخدام النقود المستردة "كاش باك" في العديد من خدمات فودافون كاش، بما في ذلك دفع الأقساط أو  إيصالات المرافق أو فواتير التليفون، إلى جانب ذلك، تتيح فودافون كاش استخدام "فيزا فودافون كاش" للشراء والدفع الإلكتروني التي تعتمد على أرقام بطاقات افتراضية (VCN)،  وهي بطاقات إليكترونية تشبه البطاقات البنكية، يمكن من خلالها الشراء من مواقع التسوق المختلفة، و دفع قيمة أي سلع أو منتجات رقمياً، بدلاً من استخدام الكروت البنكية التقليدية، وهي من الخدمات الفريدة التي تتيحها فودافون كاش لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ولدى فودافون كاش شراكات ممتدة من المتاجر المتنوعة، ومواقع التسوق الاليكتروني التي تقدم عروض وتخفيضات على معظم المنتجات في حال استخدام خدمة فودافون كاش في الدفع، وتسعى فودافون إلى توسيع شبكة التجار خلال المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات جميع العملاء، إذ تخطت الخدمة فكرة كونها مجرد وسيلة لتحويل الأموال بين العملاء، حتى أصبحت وسيلة دفع متكاملة، يمكن الاعتماد عليها في سداد كافة الرسوم والمستحقات والمصروفات والشراء عبر الإنترنت.

 

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