طلب إحاطة لـ التعليم بسبب لعبة الموت.. فيديو

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أنها طالبت بغلق تطبيق موقع تيك توك، وذلك بسبب خطورته، وأنه من الممكن صدور حكم محكمة عاجلة بغلق هذه المواقع وفق للقانون.



وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك قانون تابع لـ وزارة الاتصالات، و فق المادة رقم 15 لسنة 2018، وعن طريق القانون رقم 175 لسنة 2018، و الخاص بهيئة الإعلام، يحق من خلالهم وقف هذا التطبيق فى مصر.

ولفتت إلى أنها خاطبت وزارة التعليم بشكل رسمي، من خلال طلب إحاطة، وذلك لتوجيه الوعي لـ الأطفال، وذلك لآن الطلاب حتى 18 عام أطفال.

وكشفت أن الجميع شاهد لعبة الموت التى يقوم بها الطلاب فى المدارس وهذا خطر كبير.





