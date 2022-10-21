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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم 16 شخصية والاحتفاء بـ علي إسماعيل.. تفاصيل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذى تديره الفنانة جيهان مرسى بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وكوكبة من الشخصيات العامة منهم الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وسفراء وقناصل عدة دول عربية واجنبية.

وخلال الافتتاح قالت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واحد وثلاثون دورة هي عمر هذا المهرجان العريق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية ويلمع فيه على مدار خمس عشرة ليلة نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي ، ليتاكد أن الموسيقى جزء أصيل وراسخ في هويتنا، وأحد أسلحة قوتنا الناعمة وسبلها للتواصل مع أشقائنا في كل البلاد العربية ، وتابعت ، إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ولد كبيرا على يدي إحدى زعيمات الفن المصري الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني وما يزال على مدار دوراته يقدم الفن الأصيل والجاد كل عام كما يناقش المؤتمر المصاحب له من خلال موائده البحثية كل ما يستجد في الموسيقى العربية ، واضافت انه اليوم نفتتح فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يقدم جزءً أصيلا من ثقافة مبدعي وفناني مصر ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر ستظل حائط الصد وحاملة راية الفنون والابداع والثقافة ، واعلنت افتتاح الفعاليات .

وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر ان مـصر خطت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وغير مسبوقة في بناء الإنسان المصري وخلـق بيئة ثقافية للمبدعين كافـة عـلى جميع المستويات، تمتد فوائدها للأجيال القادمة ، واضافت ان مصر في عهـد الرئيس عبـد الفتـاح السيسي شيدت مدنـا جـديـدة حضارية تليق بالإنسان المصري وفي كل مدينة جديدة كان للفن والثقافة مساحة تؤكد الاهتمام بالإنسان المصري ووجدنا الفنـون حاضرة في أجندة الدولة للعبور إلى المستقبل ، وأمام هذا التطور الكبير الذي تشهده مصر سعينا أن نلاحق الركب والتطور بتقديم دورة تليق باسم مصر حاولنا خلالها أن نربط الماضي بالحاضر ونحن ننظر للمستقبل بفلسفة وفكر مصر الجديدة وخلال هذه الدورة نحتفل بـصـنـاع تاريخنا الغنائي الكبير ممثلا في الفنان الكبير الموسيقار علي إسماعيل الذي نحتفل بمئويته ، هذا الرمـز الفني الكبير الذي أثر في الموسيقى المصرية فهو صاحب بصمة عظيمة أسهمت في إثراء المحتوى الفني المصري ، كما استعنا بنجوم أضاءت الأغنيـة المصرية بأعمالهـا ولأننـا مـؤمنون بتواصل الأجيال قدمنا مع النجوم جيل آخر لحق بهم ليظل مهرجان الموسيقى العربيـة صوت مصر والعرب الشادي وملتقى الأصوات الجادة مـن جميـع الأجيال ومن الأقطار العربية كافة دون تمييز وهنا لا بد أن أنوه أن المهرجان ليـس ليال غنائية فقط، لكننـا بالتوازي مع جميع الليـالي نـقـدم المؤتمر العلمي الذي يضم علماء وخبراء الكل جـاء بأبحاثه العلمية لخدمة الموسيقى العربية من خلال توصيات مهمة تعمل على الارتقاء بالموسيقى العربية ، وبما أننـا يـصـدد استعراض خريطة المهرجان والمؤتمر لا بد أن أذكر شركاء النجاح وأعنـي هـنـا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها في خلال السنوات الأخيرة نقلت ليالي المهرجان إلى جميع أرجـاء مـصر، كـمـا أخـص بالذكـر أهالينا في أنحاء مصر من مطروح إلى سيناء، ومـن الإسكندرية إلى أسوان جميع قرى مصر تقريبا أصبحت تستمع وتستمتع معنـا بهـذا الحدث ، ولـن أنـسـى زمـلاني وأصدقائي بـدار الأوبرا المصرية على مجهودهـم ولا يمكن أن أختتـم كلمـتـي مـن دون أن أوجـه تحـيـة لـروح الدكتورة رتيبة الحفنـي أول مـن أطلق إشارة البدء لهذا المهرجان .

كما كرمت وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى هم اسم الموسيقار الكبير الراحل على اسماعيل وتسلمها ابته شجون ، اسم المؤرخ والناقد الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار عضو اللجنة العلمية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتسلمها نجله احمد ، الفنان اللبنانى راغب علامة الذى يتسلم التكريم خلال حفله ، الشاعر هانى عبد الكريم ، الموسيقار مودي اﻹمام ، الفنان البحرينى احمد يوسف الجميرى ، الفنان الكويتى يعقوب الخبيزي ، الدكتور عاطف إمام أستاذ آلة الناى والعميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية . الدكتورة رشا طموم الاستاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الدكتور نبيل الدراس رئيس تحرير مجلة البحث الموسيقي الصادرة عن المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية ، الدكتور صالح رضا صالح مصطفى رضا ، عازف القانون الدكتور ماجد عسكر ، فنان الخط العربى محمد يوسف عبد اللطيف المغربى رئيس النقابة الفرعية للخطاطين بالإسكندرية والمشرف الفني  بمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بالإسكندرية ، الموسيقار حسين فوزى ، شاعر العامية والاديب والسيناريست شوقى حجاب ، الفنانة والاعلامية صفاء ابو السعود .

 

أقيم الافتتاح على مسرح النافورة الذى تم تطويره وتحديثه بشكل تناغم مع الطبيعة المميزة للأوبرا وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكى وتضمن الاحتفال بمئوية الموسيقار على اسماعيل وشمل فيلم تسجيلي عن المبدع الراحل الى جانب مجموعة من اعماله الخالدة قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور احمد عاطف كان منها موسيقي فيلم خان الخليلي ، غرام في الكرنك ، الأيدي الناعمة ، شفيقة القبطية ، الأرض ، قصر الشوق بالإضافة الي رقصة اسوان ، حلاوة شمسنا ، يا مراكبي ، رايحة فين يا عروسة ، ام البطل ، يا مغرمين ، دع سمائي ، الأقصر بلدنا أداها محمد حسن ، حنان عصام ، وليد حيدر ، نهي حافظ ، اميرة احمد ، احمد عفت ، غادة ادم وصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة من تصيم ارمينيا كامل .

وكان كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قد استقبل الجمهور بنخبة من اعمال الطرب .

 

وفى نفس التوقيت انطلقت الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة المطربين كل من أحمد محسن ، أنغام مصطفى ، محمد شوقي ، أحمد الوزيري ، وعد البحري ( سوريا ) .

 

كما اقيم على مسرح سيد درويش حفل  لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وضم فاصلين أحيا الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ، اما الفاصل الاول تغنى خلاله كل من كنزي ، مصطفى النجدي ، رحاب عمر .

واحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ضم فاصلين احيا الثاني النجم خالد سليم وفرقته ، أما الاول تغنى خلاله كل من شروق شريف ، محمد متولي ، هبة إسماعيل ، مصطفى سعد ومحمد الجبالي ( تونس ) .

دار الأوبرا صفاء أبو السعود وزارة الثقافة مهرجان الموسيقى مدحت صالح

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