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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تعيد إحياء التراث بإصدار 911 كاريرا باناميريكانا | صور

صدى البلد

تقترب العلامة التجارية الألمانية بورشه هذا الأسبوع من إزالة الستار عن تشكيلتها الجديدة من سيارات 911 الرياضية الشهيرة، والتي ستشهد حضوراً مميزاً لسيارة 911 كاريرا باناميريكانا الجديدة "Panamericana Specia" بإصدار محدود احيائاً لذكرى سيارة السباق  911 S Cabriolet التي ظهرت لأول مرة عام 1952، بالإضافة  لسيارة كاريرا تي التي تم الكشف عنها سابقاً.

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Panamericana Specia

تأتي السيارة الفريدة مطلية باللون الأزرق المعدني مع سقف قماشي بلمسة نهائية باللون الرمادي Graffiti Grey.

 

Panamericana Specia

قامت بورشه بإنشاء تكريم السيارة في العصر من خلال لقطات مصورة قديمة، وتمت الاستعانة بهربرت لينج، ميكانيكي فريق السباق في ذلك الوقت، ليشارك ذكرياته لمساعدة الشركة في بناء وتصميم السيارة.

تستخدم سيارة بورشه 911 كاريرا باناميريكانا سبيشال الحصرية عجلات بلون الهيكل قياس 20 بوصة أمامية وخلفية مقاس 21 بوصة مع أغطية مركزية رمادية اللون.

 

Panamericana Specia

ترتدي الأبواب الرقم "11" لتعكس تصميم السيارة التي تسابقت قبل سبعة عقود، وفي الخلف كانت الزعانف الرأسية لغطاء المحرك بيضاء بالكامل كأنها تسافر عبر الزمن لاستلهام التصميم الكلاسيكي القديم، حيث كان لسيارة 356 S Cabriolet المستخدمة في باناميريكانا مظهر مماثل، وذلك عندما فاز سائقي بورشه بسباق عام 1952.

تنوي بورشه بيع السيارة بالمزاد في عام 2023 وتخصيص جزء من العائدات للأعمال الخيرية.

بورشه باناميريكانا Panamericana Specia بورشه 911 باناميريكانا Panamericana Cabriolet

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