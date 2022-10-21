هاشتاج عدي التميمي يتصدر تويتر.. ومغردون:" قاوم حتى آخر نفس"

تصدر هاشتاج عدي التميمي المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد استشهاد الشاب الفلسطيني أثناء مقاومته جنود الاحتلال.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:" قاوم حتي آخر نفس".

وأضاف آخر :" بطل يا عدي بن ننسي اسمك ابدا"، وعبر آخر :"عدي التميمي الاسم الفدائي لفلسطين".

تفاصيل استشهاد عدي التميمي

كما انطلقت الأربعاء مسيرات غاضبة في مدن الضفة، منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استهداف الشاب عدي التميمي، بطلق ناري من قوات الاحتلال عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدي التميمي هو منفذ عملية شعفاط، والتي كانت منذ أكثر من 12 أيام.

وتجري قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ هذه المدة، عمليات مداهمة، وتفتيش وحصار على مخيم شعفاط والمناطق المجاورة له بحثا عن عد التميمي الذي أربك صفوف قوات الاحتلال، ليتم استهدافه عند مستوطنة معاليه أدوميم، وفي تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال، سقط عدي التميمي شهيدا، بعدما نفذ في 8 أكتوبر الجاري عملية إطلاق نار عند حاجز شعفاط بمدينة القدس المحتلة، قتلت فيها مجندة إسرائيلية وأصيب آخرون.