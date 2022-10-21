مغردون يشيدون بمهرجان الموسيقي العربية عبر هاشتاج على تويتر..شاهد

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مهرجان الموسيقى العربية، وأشادوا بتنظيم المهرجان و كيفية تناغم المهرجان.

وجاءت التغريدات كالتالي :"مهرجان الموسيقى العربية حاجة فوق العظمة التراث القديم بالكامل في الحفلات في مهرجان الموسيقى العربية".

وأضافت أخري :"دار الأوبرا المصرية تتألق اليوم لحفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن".

وافتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تديره الفنانة جيهان مرسى بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وكوكبة من الشخصيات العامة منهم الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وسفراء وقناصل عدة دول عربية وأجنبية.