مديرة مهرجان الموسيقى العربية تكشف تفاصيل إلغاء حفل محمد الشرنوبي

ردت الدكتورة جيهان مرسي مديرة مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ٣١ حول ما تردد عن إلغاء حفل المطرب محمد الشرنوبي، بأنها تحترم القانون وأحكامه.



وأضافت جيهان فى حوارها مع برنامج et بالعربي أنها تحب محمد الشرنوبي جدا إلا أن الأمور القانونية المتعلقة بالمطربين ترجع فيها إلى الشئون القانونية ورأيهم هو من سينفذ.



وكان ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ أعلن أنه تقدم بطلب إلى دار الأوبرا بعد الحكم الذي حصل عليه ضد المطرب محمد الشرنوبي بضرورة إلغاء الحفل وهو ما حدث وتم رفع تذاكر الحفل من الموقع الرسمي للأوبرا.



وأطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مساء اليوم /الخميس/، فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك على مسرح النافورة وتتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، والصغير، ومعهد الموسيقى العربية، والجمهورية) ، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.

وكرمت وزيرة الثقافة 16 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان ، الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان راغب علامة (لبنان).