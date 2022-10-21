الأحد المقبل.. الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة الجدد

تسعى نقابة الصيادلة، في الفترة الحالية لتسهيل إجراءات القيد للخريجين الجدد، حيث خاطبت النقابة، إدارة التراخيص بوزارة الصحة، لاستقدام موظفيها بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، لضمان سرعة إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة للدفعة الجديدة، من المتقدمين للقيد بالنقابة العامة، إضافة الى المتقدمين بكافة محافظات الجمهورية من خلال مندوبي النقابات الفرعية.

قيد 1000 صيدلي

وأعرب نقابة الصيادلة عن شكرها لوزارة الصحة، لسرعة الاستجابة لطلب الصيادلة بشأن الموافقة على استقدام الموظفين، حيث بدأوا عملهم بمقر النقابة العامة يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 18 أكتوبر، وتم إنهاء تراخيص ما يقرب من 1000 صيدلي تقدموا لاستخراج تراخيص المزاولة، وجارى الأسبوع المقبل استخراج التراخيص لكافة الصيادلة الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر بداية من الأحد المقبل، إنهاء تراخيص مزاولة مهنة الصيادلة للمتقدمين بالنقابة العامة وتسليمها للصيادلة فى نفس اليوم شرط التقدم فى الفترة الصباحية من 9 إلى 12 ظهراً، أما المتقدمين بأوراقهم فى الفترة من بعد 12 ظهراً سيتم تسليم التراخيص لهم فى اليوم التالى.

طرق التقدم للقيد في نقابة الصيادلة

في هذا الصدد، نستعرض خلال التقرير التالي، الأوراق المطلوبة للقيد فى النقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيادلة كالتالى:

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الصيادلة للدفعة الجديدة:

أصل شهادة التخرج. شهادة الميلاد "صورة بعد الإطلاع على الأصل". بطاقة الرقم القومى سارية "صورة بعد الإطلاع على الأصل". الموقف من التجنيد "صورة بعد الإطلاع على الأصل". عدد 2 صورة شخصية مختومة بخاتم الكلية "أصل". شهادة المعادلة للجامعات الخاصة "صورة بعد الإطلاع على الأصل". الفيش الجنائي موجه للنقابة "أصل". شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها "خارج مصر - الأزهر - IG-American".

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة: