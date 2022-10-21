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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة الفيشاوي.. فريق عمل فيلم رهبة يواصل التصوير في مدينة أكتوبر

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

يواصل فريق عمل فيلم “رهبة” تصوير أحداث العمل، في مدينة السادس من أكتوب تميهداً لعرض العمل خلال الفترة المقبلة في دور عرض السينما.

 

وتضمنت المشاهد بعض الأكشن، بجانب المشاهد الاجتماعية في طار أحداث الفيلم.

 

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادىوعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي.

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أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ريتسا

وكان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بدأ تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبة"، تأليف: محمد علام، إنتاج: شركة الجذور أيمن يوسف وأول إخراج: رضا عبدالرازق.

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

رهبة الفيشاوي احمد الفيشاوي ثراء جبيل بيومي فؤاد مريم الخشت

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