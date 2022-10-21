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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجمات على مدينة خاركيف

صدى البلد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في مدينة خاركيف الجنوبية إيهور تيريخوف، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تهاجم حاليا المدينة، بينما يتم حث السكان على البقاء في الملاجئ.

 


وأكد تيريخوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن عدة انفجارات اندلعت في المدينة، وأن هناك غارات جوية جديدة داخل خاركيف والعديد من مناطق أوكرانيا.

 


وأضاف المسئول الأوكراني: أن القوات الروسية شنت هجمات على إحدى المحال التجارية المحلية مما أدى إلى دمار وإصابات. وبحسب التقارير الأولية، فقد استهدف الروس مبنى إداريًا وأحدثوا دمارًا واسع النطاق.
 

رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني خاركيف تيريخوف

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