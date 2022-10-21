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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. تمويل 100 مشروع صغير ومتوسط بقيمة مليون جنيه

مشروعات جمعية الأورمان
مشروعات جمعية الأورمان

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عن تقديم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

تم تمويل 103 مشروع متنوع بقيمة إجمالية تقدر بـ  مليون و138 ألف جنيه بهدف توفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر .
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أفاد مدير جمعية الأورمان بأنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بقرية العراقية  التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، لافتا إلى توزيع 4 آلاف و 200 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا ، ومؤكداً على أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة ، ويتم تحديد تلك الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.


أكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كافة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية ، مثمناً الدور الرائد والبارز لجمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

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