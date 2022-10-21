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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيقان يحولان منزلها لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

المتهمون
المتهمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية وكذا الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش مسكنهما عُثر بداخله على (5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد من أجزاء وأدوات التصنيع – كمية من مخدرى "الحشيش - الآيس" - ميزان حساس- هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية الخصوص القليوبية

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