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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بقرية أم خلف

محافظ بورسعيد يؤدي
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة مع الاهالي بمسجد عمر بن الخطا

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  مسجد "عمر بن الخطاب"  بقرية أم خلف جنوب بورسعيد، وأزاح محافظ بورسعيد الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، رافقه خلالها الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد  وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية. 

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة مع الاهالي بمسجد عمر بن الخطاب 

وأدى محافظ بورسعيد صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد، وسط حضور عدد كبير من أهالي قرية أم خلف. 

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة مع الاهالي بمسجد عمر بن الخطاب 

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واستمع محافظ بورسعيد لخطبة الجمعة والتي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية" والتي تناولت الحديث حول مبادئ الدين الإسلامي السمحة و صفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها اقتداء برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآثارها على إقامة مجتمعات سوية تتحلى بالأخلاق الكريمة.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة مع الاهالي بمسجد عمر بن الخطاب 

وأثنى محافظ بورسعيد على دور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف،  وجهودها فى افتتاح وتطوير العديد من المساجد ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة مع الاهالي بمسجد عمر بن الخطاب 
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