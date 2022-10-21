محافظ الوادي الجديد يؤكد الاهتمام بتدريب الفتيات على المهن الحرفية

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، الاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية للفتيات وتدريبهن على المهن الحرفية والبيئية المختلفة لضمان توفير فرص عمل لهن وتسويق منتجاتهن المختلفة.



وأشار محافظ الوادي الجديد، في بيان اليوم، إلى تنفيذ دورة تدريبية عن "المشغولات اليدوية" لعدد من المتدربات في مركز باريس تحت إشراف مديرية القوى العاملة بالمحافظة، في ظل الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية من خلال الوحدات المتنقلة ومراكز التدريب للخريجين.



وفي سياق متصل، أعلن الزملوط، استمرار أعمال السوق الحضاري بمركز باريس، والذي يشمل إنشاء ثلاجات حفظ وأعمال الصوب الزراعية التي يتم تجهيزها وزراعاتها لتوفير الخضروات والشتلات بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى مراجعة الأحوزة العمرانية بالمركز وتحديد الكتل المتاخمة والمتناثرة لإضافتها إلى الأحوزة العمرانية.

